KTUH NACC Charts: Week Ending November 21

TOP 30:

ALVVAYSAntisocialites (Polyvinyl)

CUT COPYHaiku From Zero (Astralwerks)

TOKIMONSTALune Rouge (Young Art)

CURTIS HARDINGFace Your Fear (Anti-)

KELELA Take Me Apart (Warp)

GIRAFFAGEToo Real (Counter)

NAI PALMNeedle Paw (Sony Masterworks)

KING KRULEThe Ooz (True Panther/XL)

OVERDOZ.2008 (S/R)

PAROV STELARThe Burning Spider (Etage Noir)

CONDUCT Oma (Blue Mar Ten)

ODESZAA Moment Apart (Counter)

SHARON JONES AND THE DAP-KINGSSoul of a Woman (Daptone)

DENT MAYAcross the Multiverse (Carparkl)

D33JDeath Valley Oasis (Anticon)

ZED BIASDifferent Response (Exit)

BURSTERSLive in Hope (Evermore)

ANDY MINEO AND WORDSPLAYED Andy Mineo and Wordsplayed Present Magic & Bird (Reach)

SPECTRASOULHow We Live (Ish Chat)

FRED V AND GRAFIXCinematic Party Music (Hospital)

POLA AND BRYSONFind Your Way [EP] (Shogun Audio)

JOHN MAUSScreen Memories (Ribbon)

KEAUHOUI ke Ko a ke Au (S/R)

MOULLINEXHypersex (Universal Portugal SA)

PROBLEMSelfish (Diamond Lane/Empire)

SOCIAL CLUB MISFITS“Say Goodbye” [Single] (Social Club)

ED:ITThe Junction [EP] (Shogun Audio)

BOTTINI Have What I Gave (2MR)

FOX CAPTURE PLAN untitled (Playwright)