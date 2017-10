KTUH NACC Charts: Week Ending September 6

Date of Report: 09.04.2017

Format: ARTIST Title (Label)

(V/A=various artists)

(S/T=self-titled)

(S/R=self-released)

TOP 30:

HUGH HARDIE Colourspace (Hospital)

DAUWD Theory of Colours (Technicolour)

EVAN KHAY Retrograde (S/R)

NAPUA Makawalu (Pihana Productions)

NU:LOGIC Somewhere Between the Light (Hospital)

BUTTER SIDE DOWN This One’s For You (S/R)

GOOD FOOT Songs From the Cloud (S/R)

LAWRENCE ENGLISH Cruel Optimism (Room40)

SUDAN ARCHIVES Sudan Archives [EP] (Stones Throw)

PURITY RING “Asido” [Single] (4AD)

TORO Y MOI Boo Boo (Carpark)

VERMONT II (Kompakt)

BEI BEI & SHAWN LEE Year of the Funky (Légère)

JULIA HOLTER In the Same Room (Domino)

CHASE & STATUS Tribe (Virgin EMI)

EARTH BOYS Trail Mix [EP] (Public Release Recordings)

Grizzly Bear Painted Ruins (RCA)

KEDR LIVANSKIY “Adriana” [Single] (2MR)

CASTLE PARK “TYCA” [Single] (S/R)

BOY HARSHER Country Girl [EP] (Ascetic House)

ARCADE FIRE Everything Now (Columbia)

!!! Shake the Shudder (Warp)

BING & RUTH No Home of the Mind (4AD)

CHOUCHOU theme02 Night and Wanderer (Chouchou)

THE RADIO DEPT. “Teach Me to Forget” [Single] (Labdrador)

PATRICIA Several Shades of the Same Color (Spectral Sound)

YUKI ETO Hue (Happiness)

DENT MAY Across the Multiverse (Carpark)

LCD SOUNDSYSTEM American Dream (DFA/Columbia)