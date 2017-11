NACC Charts: Week Ending November 14

Email: md@ktuh.org

TOP 30:

ALVVAYS Antisocialites (Polyvinyl)

CUT COPY Haiku From Zero (Astralwerks)

GOOD FOOT Songs from the Cloud (S/R)

PAROV STELAR The Burning Spider (Etage Noir)

CURTIS HARDING Face Your Fear (Anti-)

OVERDOZ. 2008 (S/R)

KING KRULE The Ooz (True Panther/XL)

TOKIMONSTA Lune Rouge (Young Art)

NAI PALM Needle Paw (Sony Masterworks)

SHARON JONES AND THE DAP-KINGS Soul of a Woman (Daptone)

GIRAFFAGE Too Real (Counter)

ANDY MINEO AND WORDSPLAYED Andy Mineo and Wordsplayed Present Magic & Bird (Reach)

KAMASI WASHINGTON Harmony of Difference [EP] (Young Turks)

BENJAMIN CLEMENTINE I Tell A Fly (Capitol)

KELELA Take Me Apart (Warp)

DENT MAY Across the Multiverse (Carpark)

ANNA OF THE NORTH Lovers (Honeymoon/+1)

IBEYI Ash (XL)

DESTROYER Ken (Merge)

SALIO Studio Sessions [EP] (Day Release)

REAL ESTATE In Mind (Domino)

DANGER 太鼓 (1789)

GRIZZLY BEAR Painted Ruins (RCA)

TRIPTIDES Afterglow (Requiem Pour Un Twister)

JENS LEKMAN Life Will See You Now (Secretly Canadian)

D33J Death Valley Oasis (Anticon)

THE POPGUNS Sugar Kisses (Matinée)

BURSTERS Live in Hope (Evermore)

RADIOHEAD Ok Computer OKNOTOK 1997-2017 (XL)